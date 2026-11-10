कोहली बनाम रूट: सचिन के रिकॉर्ड की दौड़ में कौन आगे? कैसे हैं दोनों दिग्गजों के आंकड़े; क्या टूटेगा रिकॉर्ड

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शिखर छूने के करीब पहुंचे रूट के सामने सचिन के शतकों का रिकॉर्ड भी है। हालांकि 35 साल 314 दिन के रूट के सामने 100 अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन के 51 टेस्ट शतक को छूने की चुनौती है। कोहली और रूट को अपने दौर के 'फैब-4' यानी सबसे बड़े चार दिग्गजों में गिना जाता है। ऐसे में हर किसी के मन में यह जानने की इच्छा रहती है कि इनमें से कौन सचिन के रिकॉर्ड को छूने वाला पहला खिलाड़ी बनेगा। विज्ञापन विराट कोहली ने पिछली 16 वनडे पारी में चार बार शतक का आंकड़ा छुआ है। कुछ दिन पहले ऑकलैंड में अपने 38वें जन्मदिन से पहले कोहली ने जिस अंदाज में 74 रन की पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में खेली, वो 20-22 साल के युवाओं को भी ईर्ष्या में डाल सकता है। ऐसे में फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कोहली जल्द ही सचिन तेंदुलकर के 'शतकों के शतक' यानी 100 अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक ऐसी ही रेस में इंग्लैंड के जो रूट भी बने हुए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन वाला बल्लेबाज बनने का सचिन तेंदुलकर का शिखर छूने निकले हैं।

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फिटनेस के बावजूद 'विराट' चुनौती

विराट कोहली 38 साल की उम्र में भी मैदान पर अपनी ऊर्जा और विकेटों के बीच रन लेने के लिए लगने वाली फर्राटा दौड़ में युवाओं को पछाड़ रहे हैं। अपने लिए फिटनेस के नए मानक गढ़कर उन पर कायम रहने के चलते कोहली इस उम्र में भी दुनिया के सबसे ज्यादा फिट क्रिकेटरों में से एक हैं। मैदान पर उनका बच्चों जैसा चुलबुलापन भी उन्हें जवान बनाए रखता है। इसके बावजूद बढ़ती उम्र ही उनके और सचिन के रिकॉर्ड के बीच की सबसे बड़ी चुनौती है।



कोहली पहले ही कह चुके हैं कि उनका पहला लक्ष्य वनडे विश्व कप 2027 है, जिसे बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि कोहली ने अपरोक्ष तरीके से अपने रिटायरमेंट की तारीख बता दी है। कोहली टी20 क्रिकेट में भी विश्व कप ट्रॉफी हाथ में उठाते ही रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। हो सकता है कि यहां भी ऐसा ही हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो भी 39 साल की उम्र के बाद उनके लिए टीम में जगह बनाए रखना बेहद मुश्किल काम होगा।

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शतकों के शतक से कितने दूर कोहली 86 अंतरराष्ट्रीय शतक (55 वनडे, 30 टेस्ट व 1 टी20) बना चुके हैं कोहली।

14 शतक चाहिए कोहली को सचिन के शतकों के शतक को छूने के लिए।

4.2वीं पारी में वनडे शतक बना रहे विराट, पहले हर 5.6वीं पारी में आ रहा था 100।

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कैसी है विराट की फॉर्म

कोहली ने 17 वनडे मैच टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद खेले हैं। कोहली ने इस दौरान 877 गेंदों का सामना करके 1009 रन बनाए हैं। इन 17 पारियों में कोहली के बल्ले से चार शतक और छह अर्धशतक निकले हैं। क्या विश्व कप तक तोड़ पाएंगे रिकॉर्ड? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। विश्व कप खत्म होने तक कोहली को अधिकतम 35 मैच ही खेलने मिलेंगे। कोहली 100 शतक से 14 वनडे शतक दूर हैं। ऐसे में सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए विराट को बचे हुए मैचों में 14 वनडे शतक लगाने होंगे। 15,000 रन छूने वाले सचिन और विराट ही दो खिलाड़ी हैं 55 साल के वनडे इतिहास में। वहीं, 148 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 14,000 रन छूने वाले सचिन और रूट ही दो खिलाड़ी हैं।

जो रूट के पास उम्र भी और फॉर्म भी

विराट कोहली ने जहां खेल के तीनों फॉर्मेट में बराबर का अधिकार जमाते हुए रन बनाए, वहीं जो रूट ने अधिकतर मौकों पर टेस्ट क्रिकेट को ही प्राथमिकता दी है। वनडे में भी उनका रिकॉर्ड बढ़िया है पर वह अमूमन टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर ही पहचाने जाते हैं। इस फॉर्मेंट में ही उन्होंने तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। रूट जल्द ही 36 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनकी फिटनेस भी विराट की तरह शानदार है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि उनके पास सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कम से कम अगले तीन साल तो बाकी हैं। उन्होंने भी पिछले एक साल के दौरान पांच टेस्ट शतक ठोके हैं, जो उनके फॉर्म में होने की बात भी साबित करता है।

कैसी है रूट की फॉर्म

17 टेस्ट की 31 पारी खेली है रूट ने विराट के रिटायरमेंट के बाद से। इस दौरान 2215 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 1306 रन बनाए हैं। रूट ने इन 31 पारी में पांच शतक और चार अर्धशतक बनाए हैं। 1,643 रन पीछे हैं रूट अब भी सचिन के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों से। उन्हें 21 टेस्ट मैच की 42 पारियां और चाहिए 76 रन/टेस्ट के हिसाब से। अगर रन औसत के हिसाब से आंके तो रूट को 35 टेस्ट मैच और खेलने होंगे।