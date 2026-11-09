{"_id":"6af1d08c915744b67809f85e","slug":"lalit-modi-wants-ipl-schedule-change-suggests-january-start-or-october-april-window-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अप्रैल-मई की गर्मी से खिलाड़ियों को मिलेगी राहत?: ललित मोदी ने आईपीएल के लिए सुझाए दो नए विंडो, जानिए क्या कहा","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन



ललित मोदी का मानना है कि आईपीएल अब केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर बड़ा खेल और व्यावसायिक मंच बन चुका है। ऐसे में विश्व क्रिकेट को आईपीएल की अहमियत को समझना होगा और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को उसके अनुरूप व्यवस्थित करने की दिशा में काम करना चाहिए। विज्ञापन आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने एक बार फिर आईपीएल के आयोजन कैलेंडर में बदलाव की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से निर्धारित किसी विशेष विंडो की जरूरत नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अपने इस घरेलू टूर्नामेंट का कार्यक्रम खुद तय कर सकता है। इसके लिए उन्होंने आईपीएल को जनवरी में शुरू करने या अक्तूबर से अप्रैल के बीच आयोजित करने का सुझाव दिया है।

Trending Videos

'आईपीएल को विंडो की जरूरत नहीं, यह अपनी विंडो खुद बना सकता है' ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी राय रखते हुए कहा कि आईपीएल एक घरेलू टूर्नामेंट है, जिसका संचालन और स्वामित्व बीसीसीआई के पास है। इसलिए इसे कब आयोजित करना है, इसका फैसला भी बीसीसीआई कर सकता है।

उन्होंने कहा, 'आईपीएल को आईसीसी से विंडो दिए जाने की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई यह तय कर सकता है कि टूर्नामेंट कब आयोजित होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और खिलाड़ियों की उपलब्धता का प्रबंधन करना अलग बात है, लेकिन इसके लिए किसी विशेष समय पर आयोजन की अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट पत्रकारों और प्रशासकों के बीच आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को लेकर गलतफहमी है। आईपीएल अब अपनी जगह बनाने की कोशिश करने वाला टूर्नामेंट नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर चुका है।

विज्ञापन

बॉलीवुड भी आईपीएल के सामने नहीं टिक पाया था: मोदी

आईपीएल की शुरुआत को याद करते हुए ललित मोदी ने कहा कि साल 2008 में जब इस लीग की शुरुआत हुई थी, तब फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री को लगता था कि वे आईपीएल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी लोकप्रियता का अंदाजा हो गया। मोदी के मुताबिक, आईपीएल के कारण कई फिल्मों की रिलीज टालनी पड़ी, प्राइम टाइम टेलीविजन कार्यक्रम प्रभावित हुए और मनोरंजन जगत को अपने शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आईपीएल ने बॉलीवुड से अपने लिए समय नहीं मांगा था, बल्कि बॉलीवुड को आईपीएल की लोकप्रियता के अनुसार खुद को ढालना पड़ा था।

विज्ञापन

'आईपीएल क्रिकेट के लिए वही है, जो फुटबॉल के लिए ईपीएल'

ललित मोदी ने आईपीएल की तुलना इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) से करते हुए कहा कि जिस तरह ईपीएल फुटबॉल की दुनिया का बड़ा व्यावसायिक और खेल मंच है, उसी तरह आईपीएल ने क्रिकेट में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रमुख क्रिकेटरों के लिए आईपीएल आर्थिक अवसरों का बड़ा केंद्र है। कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सालाना क्रिकेट कमाई का बड़ा हिस्सा आईपीएल अनुबंध से आता है। मोदी का मानना है कि आईपीएल की लोकप्रियता और आर्थिक ताकत को देखते हुए दूसरी क्रिकेट प्रतियोगिताओं को भी अपने कार्यक्रम तय करते समय इसकी वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए।

चैंपियंस लीग टी20 की वापसी के पक्ष में नहीं ललित मोदी ललित मोदी ने दुनिया की प्रमुख घरेलू टी20 लीगों की विजेता और शीर्ष टीमों के बीच चैंपियंस लीग टी20 दोबारा शुरू करने के विचार का भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह इस टूर्नामेंट की मूल अवधारणा तैयार करने में शामिल रहे थे और उस समय इसका व्यावसायिक महत्व भी था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

उनके अनुसार, आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकाना समूह अब दुनिया की कई टी20 लीगों में भी टीमों के मालिक हैं। ऐसे में एक ही मालिकाना समूह से जुड़ी टीमों के बीच मुकाबले होने पर हितों के टकराव और संचालन से जुड़े सवाल खड़े हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि क्रिकेट कैलेंडर पहले से ही काफी व्यस्त है। ऐसे में एक और टूर्नामेंट शुरू करने से खिलाड़ियों, प्रसारकों और प्रायोजकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उनकी राय में नई प्रतियोगिता शुरू करने के बजाय मौजूदा आईपीएल को और मजबूत करना चाहिए।

अप्रैल-मई की गर्मी से बचाने के लिए बदले आईपीएल का शेड्यूल

ललित मोदी ने आईपीएल के मौजूदा अप्रैल-मई के आयोजन समय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बढ़ती गर्मी खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में टूर्नामेंट के आयोजन के समय में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।



उन्होंने इसके लिए दो विकल्प सुझाए हैं। जनवरी में शुरुआत: आईपीएल को जनवरी से आयोजित करने की संभावना पर विचार किया जाए।

अक्तूबर-अप्रैल का कैलेंडर: टूर्नामेंट के लिए अक्तूबर से अप्रैल के बीच एक व्यवस्थित आयोजन कैलेंडर तैयार किया जाए। मोदी के मुताबिक, इन बदलावों का उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराना, प्रसारण अधिकारों से होने वाली कमाई बढ़ाना और भारतीय क्रिकेट की आर्थिक स्थिति को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखना होना चाहिए। ललित मोदी ने आईपीएल के मौजूदा अप्रैल-मई के आयोजन समय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बढ़ती गर्मी खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में टूर्नामेंट के आयोजन के समय में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।उन्होंने इसके लिए दो विकल्प सुझाए हैं।मोदी के मुताबिक, इन बदलावों का उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराना, प्रसारण अधिकारों से होने वाली कमाई बढ़ाना और भारतीय क्रिकेट की आर्थिक स्थिति को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखना होना चाहिए।