उत्तराखंड त्रासदी: ऋषभ पंत ने बढ़ाया मदद के लिए हाथ, पीड़ितों को देंगे एक मैच की फीस

{"_id":"6020cefeb59f31245f20765c","slug":"uttarakhand-glacier-burst-rishabh-pant-to-donate-match-fees-to-aid-rescue-efforts","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0909\u0924\u094d\u0924\u0930\u093e\u0916\u0902\u0921 \u0924\u094d\u0930\u093e\u0938\u0926\u0940: \u090b\u0937\u092d \u092a\u0902\u0924 \u0928\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e\u092f\u093e \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0939\u093e\u0925, \u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0902\u0917\u0947 \u090f\u0915 \u092e\u0948\u091a \u0915\u0940 \u092b\u0940\u0938","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

इस बीच भारतीय क्रिकेटरों ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया है। रुड़की के रहने वाले ऋषभ पंत ने एक मैच की फीस बतौर सहायता राशि पीड़ितों को देने का एलान किया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की घटना के बाद हाहाकार मचा हुआ है। चमोली जिले के रैणी गांव में रविवार को ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं। अबतक कई शव बरामद हो चुके हैं और करोड़ों रुपये के नुकसान की संभावना है।इस बीच भारतीय क्रिकेटरों ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया है। रुड़की के रहने वाले ऋषभ पंत ने एक मैच की फीस बतौर सहायता राशि पीड़ितों को देने का एलान किया है।

Deeply pained by the loss of life in Uttarakhand. Would like to donate my match fee for the rescue efforts and would urge more people to help out. — Rishabh Pant (@RishabhPant17) February 7, 2021

Stay strong people of #Uttarakhand 🙏🙏 praying for everyone’s well being.. — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 7, 2021

Distressing news coming from #Uttarakhand about a glacier burst. Praying for everyone’s safety in the affected areas. — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) February 7, 2021

Thoughts and Prayers go out for the safety of everyone affected by the #Uttrakhand Tragedy. 🙏🏽 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 7, 2021

अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह, पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सुरैश रैना ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। साथ ही सभी के सही सलामत होने की दुआ की है।