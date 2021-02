उत्तराखंड के चमोली में आपदा: सहवाग-हरभजन-रैना ने जताया दुख, की सभी के सलामती की दुआ

विज्ञापन

Prayers with the people of #Uttarakhand.



If you are stuck in any affected area and need any kind of help, please contact Disaster Operations Center number at 1070 or 9557444486. — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 7, 2021

Distressing news coming from #Uttarakhand about a glacier burst. Praying for everyone’s safety in the affected areas. — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) February 7, 2021

Stay strong people of #Uttarakhand 🙏🙏 praying for everyone’s well being.. — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 7, 2021

उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव में रविवार को ग्लेशियर फटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। अबतक 10 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। कम से कम 100-150 लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच भारतीय क्रिकेटरों ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया है। टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह, पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सुरैश रैना ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। साथ ही सभी के सही सलामत होने की दुआ की है।