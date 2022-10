Sunak-Nehra: ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के PM, फैन्स ने क्रिकेटर नेहरा को किया ट्रोल, कोहिनूर लाने का बताया प्लान

My foolproof plan to get back Kohinoor once Rishi Sunak becomes PM.



- Invite him to visit India.

- Kidnap him when he goes to his in laws house and got stuck in Bangalore traffic

- Send Ashish Nehra as UK PM.

- Get a bill passed to return Kohinoor



This don't require plan B — 🚛 (@DriverRamudu) October 20, 2022

Well done Ashish Nehra on becoming the next UK Prime Minister. Bring 'IT' home. #Kohinoor #RishiSunak pic.twitter.com/iUceugMdBG — Kaustav Dasgupta 🇮🇳 (@KDasgupta_18) October 24, 2022

#RishiSunak planning how to bring back Kohinoor to India pic.twitter.com/3L3uSksvR5 — A📖GOAT KOHLI STAN💪🏻💥 (@inevitable__31) October 24, 2022

Congratulations to Ashish Nehra for becoming the Prime Minister of UK. From winning the IPL as a coach to becoming the PM, what a journey it was all thanks to lenght ball🙏🏽#RishiSunak pic.twitter.com/GZRRGCW6KQ — mishmanaged 🇮🇹 (@mishmanaged) October 24, 2022

वहीं, सोक्रेट्स नाम के एक यूजर ने लिखा- ऋषि सुनक और आशीष नेहरा कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लगते हैं। दरअसल, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ऋषि सुनक के ससुर हैं। सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने पर नारायण मूर्ति ने बधाई भी दी थी और अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा- मुझे उन पर गर्व है, उनकी सफलता की कामना करता हूं। फार्मासिस्ट मां और चिकित्सक पिता के पुत्र सुनक की पढ़ाई इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक, विनचेस्टर और फिर ऑक्सफोर्ड में हुई थी। इसके बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में तीन साल काम किया।