बाबर आजम ने ठोका करियर का पहला टी-20 शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत में रिकॉर्ड्स का अंबार

{"_id":"6077cf158ebc3ed833001457","slug":"south-africa-vs-pakistan-babar-azam-maiden-t20i-ton-record-partnership-and-chase-for-pakistan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u093e\u092c\u0930 \u0906\u091c\u092e \u0928\u0947 \u0920\u094b\u0915\u093e \u0915\u0930\u093f\u092f\u0930 \u0915\u093e \u092a\u0939\u0932\u093e \u091f\u0940-20 \u0936\u0924\u0915, \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923 \u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u091c\u0940\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 \u0915\u093e \u0905\u0902\u092c\u093e\u0930","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अंशुल तलमले Updated Thu, 15 Apr 2021 10:58 AM IST

बाबर आजम के 59 गेंदों पर 122 रन से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे टी-20 में नौ विकेट से जीत दिलाकर चार मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त दिला दी। दक्षिण अफ्रीका ने मार्कराम (63) और मलान (55) की मदद से 5 विकेट पर 203 रन बनाए। पाकिस्तान ने बाबर के अलावा रिजवान के 73 रन से 18 ओवर में एक विकेट पर जीत हासिल कर ली।





यह पाकिस्तानी कप्तान बाबर का पहला टी-20 इंटरनेशनल शतक भी था, इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले अहमद शहजाद ने शतक लगाने का कारनामा किया था।



मुकाबले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच पहले विकेट के लिए ऐतिहासिक 197 रन की साझेदारी भी हुई। यह पाकिस्तान के लिए पहले विकेट के लिए सर्वोच्च साझेदारी का रिकॉर्ड भी है। इससे पहले मुख्तार अहमद और अहमद शहजाद की जोड़ी ने मई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 142 रन जोड़े थे। मई 2010 में सलमान बट्ट और कामरान अकमल के बीच भी इतने ही रन की पार्टनरशिप हुई थी। तब सामने बांग्लादेश थी।



विज्ञापन

Pakistan's highest 1st wicket partnership in T20Is:



Mohammad Rizwan & Babar Azam - 197 v 🇿🇦 at Centurion (Today)



Mukhtar Ahmed & Ahmed Shehzad - 142 v 🇿🇼 at Lahore (22 May 2015)



Kamran Akmal and Salman Butt - 142 v 🇧🇩 at Gros Islet (1 May 2010)#SAvPAK | #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/h26HXV35zw — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 14, 2021

बाबर आजम के 59 गेंदों पर 122 रन से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे टी-20 में नौ विकेट से जीत दिलाकर चार मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त दिला दी। दक्षिण अफ्रीका ने मार्कराम (63) और मलान (55) की मदद से 5 विकेट पर 203 रन बनाए। पाकिस्तान ने बाबर के अलावा रिजवान के 73 रन से 18 ओवर में एक विकेट पर जीत हासिल कर ली।यह पाकिस्तानी कप्तान बाबर का पहला टी-20 इंटरनेशनल शतक भी था, इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले अहमद शहजाद ने शतक लगाने का कारनामा किया था।मुकाबले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच पहले विकेट के लिए ऐतिहासिक 197 रन की साझेदारी भी हुई। यह पाकिस्तान के लिए पहले विकेट के लिए सर्वोच्च साझेदारी का रिकॉर्ड भी है। इससे पहले मुख्तार अहमद और अहमद शहजाद की जोड़ी ने मई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 142 रन जोड़े थे। मई 2010 में सलमान बट्ट और कामरान अकमल के बीच भी इतने ही रन की पार्टनरशिप हुई थी। तब सामने बांग्लादेश थी।