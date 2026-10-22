{"_id":"6ada20f876495ab1c10b97f2","slug":"south-africa-vs-australia-2nd-test-match-highlights-and-result-updates-st-george-s-park-gqeberha-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गकेबरहा टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पारी के अंतर से हराया, सीरीज बराबरी पर; हेड का शतक गया बेकार","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 31 रनों से हराया। इस तरह तीनों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने शतक जड़ा, लेकिन वह भी टीम को इस हार से नहीं बचा सके। पहली पारी में 425/9 का विशाल स्कोर बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली पारी में सिर्फ 99 रन पर ढेर कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था जिसके बाद दूसरी पारी पांचवें दिन 295 रन पर ऑलआउट कर दी।

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कब खेला जाएगा तीसरा टेस्ट?

ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में हेड ने शानदार बल्लेबाजी की और 121 रन बनाए। लेकिन हेड की ये पारी भी कंगारू टीम को पारी की हार की शर्मिंदगी से नहीं बचा सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट जीता था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने गकेबरहा में खेला गया दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया है। अब दोनों टीमों के बीच 27 अक्तूबर से केप टाउन में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरी पारी में कगिसो रबाडा ने चार विकेट लिए, जबकि वियान मुल्डर को तीन विकेट मिले। वहीं, साइमन हार्बर को दो और मार्को यानसेन को एक सफलता मिली। 179 रन की पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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बावुमा बने मैच के हीरो

मुकाबले के शुरुआती दो दिन बारिश से प्रभावित रहे थे। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 110 के स्कोर तक अपने छह विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान बावुमा ने मार्को यानसेन के साथ सातवें विकेट के लिए 132 रन जोड़कर टीम को 242 के स्कोर तक पहुंचा दिया। इसके बाद बावुमा ने साइमन हार्मर के साथ आठवें विकेट के लिए 183 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 99 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के पास पहली पारी के आधार पर 326 रन की बढ़त थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन मेहमान टीम अपनी दूसरी पारी में 295 रन ही बना सकी।

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