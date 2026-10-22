{"_id":"6ada1a5c1247c2205a0d9ced","slug":"india-vs-new-zealand-t20-captain-shreyas-iyer-reaction-after-winning-first-t20i-praises-naman-dhir-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे दिया पहले मैच में जीत का श्रेय? नमन धीर को जमकर सराहा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड से मिले 226 रनों के लक्ष्य को दो गेंद शेष रहते हुए हासिल किया। पहले टी20 में मिली जीत से कप्तान श्रेयस अय्यर गदगद नजर आए। श्रेयस अय्यर ने जीत का श्रेय टीम के बल्लेबाजों को दिया।

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श्रेयस ने कीवी टीम के बल्लेबाजों को सराहा

श्रेयस ने मैच के बाद कहा, शानदार जीत। जब हमने गेंदबाजी शुरू की, तो मुझे लगा कि पिच थोड़ी धीमी खेल रही थी। गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी और हमने सही हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करने के बजाय थोड़ा आगे गेंदबाजी की। हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, ओस आने लगी और विकेट पर गेंद तेजी से फिसलने लगी। गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आ रही थी, जिससे उन्हें मोमेंटम मिल गया और वह 220 रन तक पहुंच गए। उनकी कोशिशों की तारीफ करनी होगी, लेकिन जाहिर है कि हमें भी ऐसी ही शुरुआत की जरूरत थी। खासकर जब आप 220 रन का पीछा कर रहे हों, तो 6 ओवर में 80-85 रन बनाना एक बेहतरीन शुरुआत है।

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क्या सैमसन-अभिषेक को मिलते हैं निर्देश?

अय्यर से जब पूछा गया कि क्या वह या टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन और अभिषेक को कोई निर्देश देते हैं, तो इसके जवाब में भारतीय टी20 कप्तान ने कहा, वह काफी अनुभवी हैं। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कैसे खेलना है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। एक बार जब वे लय पकड़ लेते हैं, तो बस उस मोमेंटम को आगे ले जाने की बात होती है, और आज इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन जब वह लय में आ जाते हैं, तो वह हमारे लिए एक मजबूत मंच तैयार कर देते हैं। इसके बाद हम बाकी खिलाड़ी आकर पारी को संभालते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम मैच को जीत के साथ खत्म करें।

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