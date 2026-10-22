'दूसरा' फिल्म की रिलीज पर नहीं लगेगी रोक: दिल्ली हाई कोर्ट से गांगुली को लगा झटका, याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की याचिका पर फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन गांगुली की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी।

गांगुली ने क्यों किया अदालत का रुख सौरव गांगुली ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया है कि फिल्म में उनकी पहचान और क्रिकेट करियर से जुड़े संदर्भों का इस तरह इस्तेमाल किया गया है जो उनके व्यक्तित्व और व्यावसायिक अधिकारों (पर्सनैलिटी एंड कमर्शियल राइट्स) का उल्लंघन करता है। गांगुली की याचिका में इंग्लैंड के खिलाफ 2002 के ऐतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज फाइनल और लॉर्ड्स की बालकनी से भारत की जीत के बाद उनके जर्सी उतारकर जश्न मनाने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस फिल्म में उनकी कप्तानी को भी दर्शाया गया है।

क्या है गांगुली की याचिका

पूर्व भारतीय कप्तान ने फिल्म के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के पहलुओं के कथित अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग की है। इस विवाद ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि फिल्म निर्माता किसी खिलाड़ी के जीवन, उपलब्धियों और सार्वजनिक रूप से चर्चित पलों को सिनेमाई रूप देते समय, उनकी सीमाओं का कितना ध्यान रखें और कब ऐसे संदर्भ अधिकारों के हनन के दायरे में आते हैं।



इंग्लैंड के खिलाफ 2002 के नेटवेस्ट सीरीज फाइनल में भारत की जीत के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर गांगुली का जर्सी उतारकर जश्न मनाना भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार और ऐतिहासिक पलों में शुमार है। उनकी कप्तानी में मिली यह जीत भारतीय टीम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। हाल के समय में अदालतों में व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां हस्तियां अपनी पहचान, नाम, छवि और अन्य विशेषताओं को अनधिकृत कमर्शियल इस्तेमाल से बचाने के लिए कानूनी कदम उठा रही हैं। फिलहाल फिल्म की तय समय पर रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और इस मामले पर अदालत में सुनवाई जारी रहेगी।