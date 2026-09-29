आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग: 817 रेटिंग अंक के साथ श्री चरणी ने बनाया नया रिकॉर्ड, मेगन शट का रिकॉर्ड टूटा

भारत की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने आईसीसी महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया इतिहास रच दिया है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद चरणी ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही वह महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाली गेंदबाज बन गई हैं। चरणी पहले से ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज हैं। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज गेंदबाज मेगन शट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शट ने नवंबर 2018 में 806 रेटिंग अंक हासिल किए थे, जो अब तक महिला टी20 गेंदबाजी में सबसे ज्यादा थे।

स्मृति मंधाना की टॉप-5 में वापसी

एशियन गेम्स फाइनल में 79 रन की शानदार पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना ने भी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार किया है। इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-5 में वापसी कर ली है। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में हालांकि मंधाना का दबदबा बरकरार है। वह 790 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ शीर्ष पर बनी हुई हैं।



हेली मैथ्यूज को वनडे रैंकिंग में बड़ा फायदा

जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच हरारे में खेली जा रही वनडे सीरीज का भी रैंकिंग पर असर पड़ा है। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज ने सीरीज के पहले मैच में 182 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद वह तीन पायदान ऊपर चढ़कर 711 प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। उनकी साथी रियलीना ग्रिमंड 34 पायदान की छलांग लगाकर 270 प्वाइंट्स के साथ संयुक्त रूप से 102वें स्थान पर पहुंच गई हैं।



जिम्बाब्वे की खिलाड़ियों को भी फायदा

जिम्बाब्वे की न्याशा ग्वांजुरा ने दूसरे वनडे में 18 रन बनाने के साथ चार विकेट लिए। इसके बाद वह वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में 52 पायदान ऊपर चढ़कर 156वें स्थान पर पहुंच गईं। वहीं, जिम्बाब्वे की बल्लेबाज मोडेस्टर मुपाचिकवा ने सीरीज के दो मैचों में 86 और 38 रन बनाए। इसका उन्हें रैंकिंग में फायदा मिला और वह 16 पायदान ऊपर चढ़कर 492 प्वाइंट्स के साथ 40वें स्थान पर पहुंच गईं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। फ्रांसिस्का चिपारे 26 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 123वें स्थान पर पहुंच गईं। वेस्टइंडीज की अश्विनी मुनिसार 23 पायदान की छलांग के साथ संयुक्त रूप से 84वें स्थान पर पहुंचीं, जबकि एलीन आठ पायदान ऊपर चढ़कर 58वें स्थान पर आ गई हैं।



ऑलराउंडर और वनडे रैंकिंग में ये खिलाड़ी शीर्ष पर

ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर 497 प्वाइंट्स के साथ वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं। हेली मैथ्यूज 502 प्वाइंट्स के साथ टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 हैं। वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग 753 प्वाइंट्स के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 790 प्वाइंट्स के साथ नंबर-1 बनी हुई हैं।