{"_id":"6abbc50875326d69d5044d82","slug":"india-a-vs-australia-a-2nd-unofficial-test-at-puducherry-ind-a-vs-aus-a-scorecard-and-match-updates-2026-09-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दूसरा अनौपचारिक टेस्ट: डेब्यू मैच में सैम हार्पर का धमाका, शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मुकाबले के पहले दिन 7 विकेट पर 282 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज सैम हार्पर ने डेब्यू मैच में नाबाद 101 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। भारत ए के नचिकेत भूटे और शम्स मुलानी ने तीन-तीन विकेट लिए, लेकिन हार्पर की पारी ने ऑस्ट्रेलिया ए को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

विज्ञापन विकेटकीपर बल्लेबाज सैम हार्पर के नाबाद शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मुकाबले के पहले दिन 87 ओवर में 7 विकेट पर 282 रन बना लिए। हार्पर ने 153 गेंदों में नाबाद 101 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल रहे। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए अपना डेब्यू कर रहे हार्पर उस समय क्रीज पर आए जब टीम 104 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी। उन्होंने पहले लियाम स्कॉट के साथ छठे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की और फिर टॉड मर्फी के साथ सातवें विकेट के लिए 89 रन जोड़कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला।

भारत ए के गेंदबाजों ने शुरुआती झटके दिए

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत ए के लिए डेब्यू कर रहे मध्यम गति के गेंदबाज नचिकेत भूटे ने शुरुआती घंटे में जोश फिलिप (5) और कप्तान पीटर हैंड्सकॉम्ब (0) को आउट किया। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी ने दूसरे सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास (2) को पवेलियन भेजा।



इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ए लंच तक 67 रन पर तीन विकेट गंवा चुका था। जेसन सांघा (46) और नाथन मैकस्वीनी (34) ने चौथे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुलानी ने दूसरे सत्र में लगातार दो ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया।

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