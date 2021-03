सचिन तेंदुलकर भी कोरोना संक्रमित: घर में खुद को किया क्वारंटीन, परिवार के सभी लोग निगेटिव

सर्वकालिक महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्विटर पर शनिवार की सुबह जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, 'मैं लगातार टेस्ट करवा रहा था, साथ ही सारे दिशा-निर्देशों का पालन भी कर रहा था हालांकि हल्के लक्षणों के साथ मुझे पॉजिटिव पाया गया है। घर में अन्य सभी की रिपोर्ट निगेटिव आईं हैं। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और सारे प्रोटोकॉल्स का पालन भी कर रहा हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अमल कर रहा हूं। मेरा और विभिन्न देशों में लोगों का ख्याल रख रहे तमाम स्वास्थ्यकर्मियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं।'



रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में लिया था भाग

सचिन ने हाल में ही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया था और अपनी कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स की टीम को खिताब जिताया था। फाइनल मैच में श्रीलंका को हार का मुंह देखना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए इस टूर्नामेंट में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया था। फैंस स्टेडियम में बिना मास्क के ही पहुंच रहे थे।

#INDLvsSLL#Champions of @RSWorldSeries - India Legends team 2021



