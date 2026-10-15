भारत बनाम जिम्बाब्वे: उप-कप्तानी पर क्या बोलीं शेफाली वर्मा? बताया- टीम किस प्रकार का क्रिकेट खेलना चाहती है?

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नवनियुक्त टी20 उपकप्तान शेफाली वर्मा ने कहा है कि अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बेखौफ लेकिन समझदारी भरा क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने उपकप्तानी को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ इस पद तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हर खिलाड़ी को सहज महसूस कराने और कप्तान स्मृति मंधाना की मदद करने की भी होगी। विज्ञापन



भारत और जिम्बाब्वे के बीच शुक्रवार से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज शुरू होगी। यह सीरीज फरवरी 2027 में मुंबई और वडोदरा में होने वाली पहली छह टीमों की महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिहाज से अहम है। विज्ञापन

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'उपकप्तानी सिर्फ एक पद नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है'

शेफाली ने अंडर-19 विश्व कप में कप्तानी करने के अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वह टीम के हर खिलाड़ी का ध्यान रखने और उसे मानसिक रूप से बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगी। उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'उपकप्तानी की बात करें तो मैं अंडर-19 विश्व कप में भी कप्तानी कर चुकी हूं। मुझे इसका अनुभव है। मैं जानती हूं कि उपकप्तानी सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हर खिलाड़ी का ध्यान रखना है और उसे मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में रखना है। मैं हर खिलाड़ी को सहज महसूस कराने और कप्तान की मदद करने की कोशिश कर रही हूं।'



उन्होंने कहा कि टीम ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है और खिलाड़ी अपनी भूमिकाओं को लेकर स्पष्ट हैं। शेफाली ने पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा, 'हरमन दी ने महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। महिला क्रिकेट आज जिस स्थिति में है, उसमें उनका बड़ा हाथ है। अब हमें टी20 में बेखौफ क्रिकेट खेलना है, लेकिन उसके साथ समझदारी भी जरूरी है। हमने इस सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखकर चर्चा की है। कई बैठकें हुई हैं और सभी को पता है कि उन्हें क्या करना है। हम हर सीरीज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।'

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टीम से बाहर होने के बाद फिटनेस और निरंतरता पर किया काम

शेफाली ने अपनी वापसी का श्रेय 2025 में किए गए मेहनत और खुद के खेल का विश्लेषण करने को दिया। वनडे टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस, निरंतरता और मानसिक मजबूती पर काम किया। प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद उन्हें वनडे विश्व कप टीम में वापसी का मौका मिला। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता।



शेफाली ने हालिया मैचों में 64, 68, नाबाद 40, नाबाद 100 और 48 रन की पारियां खेली हैं। उन्होंने कहा, '2025 में जब मैं टीम से बाहर हुई, तो मैंने बैठकर विश्लेषण किया कि मुझे किन चीजों पर काम करना है। सबसे पहले निरंतरता और फिर फिटनेस, यानी अपने शरीर पर काम करना। मानसिक रूप से भी मुझे और मजबूत होना था। मैंने इन तीनों चीजों पर मेहनत की। मुझे लगता है कि उसी का फायदा अब मिल रहा है। मैं लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हूं।'

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