दिल्ली का नया कप्तान: कोच रिकी पोंटिंग ने आखिर क्यों जताया ऋषभ पंत पर भरोसा

Unfortunate that Shreyas will miss the tournament, but looking forward to seeing @RishabhPant17 grab his opportunity. It's well deserved for his recent performances and he's coming in with a lot of confidence. I'm convinced captaincy will make him an even better player. https://t.co/tVqMnLt1Er — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) March 31, 2021

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨



Rishabh Pant will be our Captain for #IPL2021 ✨@ShreyasIyer15 has been ruled out of the upcoming season following his injury in the #INDvENG series and @RishabhPant17 will lead the team in his absence 🧢#YehHaiNayiDilli — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 30, 2021

Heartiest congratulations to @RishabhPant17 on being named the captain of @DelhiCapitals for this season. I am sure he will be a talismanic leader and will be donning this new cap with pride.🙌 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) March 30, 2021

नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद पंत को आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गए थे। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग को विश्वास है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र में टीम की अगुवाई करने पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के खेल में और निखार आएगा।पोंटिंग ने ट्वीट किया, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेयस अय्यर टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत इसका कैसे फायदा उठाता है यह देखने के लिए उत्सुक हूं। अपने हाल के प्रदर्शन के कारण वह इसका हकदार था और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि कप्तानी उन्हें और बेहतर खिलाड़ी बनाएगी।’पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में 97 और नाबाद 89 रन बनाए और इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में शतक जड़ा था। रविवार को तीसरे और अंतिम वनडे में उन्होंने 62 गेंदों पर 78 रन बनाए थे।वही भारतीय टीम के पूर्व खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा, 'दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाए जाने पर ऋषभ पंत को बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक जबरदस्त लीडर साबित होंगे और कप्तानी मिलने पर गर्व महसूस कर रहे होंगे।'