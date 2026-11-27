फातिमा को मिला इनाम 25 साल की फातिमा को बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए इनाम मिला है। वह हाल ही में इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' और ऑस्ट्रेलिया में 'विमेंस बिग बैश' में खेलने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनीं। इस बीच, सादिया ने पाकिस्तान की टॉप परफॉर्मर में अपनी जगह बनाए रखी है। बाएं हाथ की स्पिनर पहले आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर रह चुकी है। मुनीबा अली सिद्दीकी, नशरा संधू और सिदरा अमीन को सभी फॉर्मेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए कैटेगरी बी में रखा गया है।

तीन वर्ग में बंटे खिलाड़ी

गुल फिरोजा और सदफ शमास की ओपनिंग जोड़ी को अनुभवी खिलाड़ी आयशा जफर के साथ कैटेगरी सी में शामिल किया गया है। उनका शामिल होना उनके हाल के घरेलू और इंटरनेशनल प्रदर्शन के साथ-साथ टीम की भविष्य की जरूरतों को दिखाता है। पीसीबी ने एक बयान में कहा, कॉन्ट्रैक्ट 30 जून, 2027 तक चलेंगे। खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए कैटेगरी तय की गई हैं। फिटनेस असेसमेंट रेगुलर किए जाएंगे, जिसमें सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान तय फिटनेस स्टैंडर्ड बनाए रखने होंगे।



जापान में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पाकिस्तान ने हाल ही में आईसीसी विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 में हिस्सा लिया था, जहां टीम सुपर सिक्स स्टेज में चौथे स्थान पर रही। 10 टीमों का यह प्रतियोगिता 12 से 25 नवंबर तक अजमान, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अपना डेब्यू कर रहा था, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था। टीम की कमान मुनीबा अली के हाथों में सौंपी गई थी, जबकि उपकप्तान की जिम्मेदारी आयशा ने निभाई थी।