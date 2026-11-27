{"_id":"6b09398448348c5f8e0a4ef3","slug":"india-vs-new-zealand-2nd-test-pacer-akash-deep-says-india-bowling-could-have-done-better-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्राइस्टचर्च की पिच को लेकर क्या बोले आकाश: टीम के प्रदर्शन को बताया बेहतर, दूसरे सत्र में कैसे मिला फायदा?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन टीम परिस्थितियों का और बेहतर फायदा उठा सकती थी। भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने माना कि गेंदबाजों ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ मौकों पर बेहतर गेंदबाजी की जा सकती थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पांच विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए थे। एक समय मेजबान टीम का स्कोर 110 रन पर चार विकेट था, लेकिन आखिरी सत्र में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 115 रन जोड़कर भारत पर दबाव बना दिया। इस दौरान टीम ने सिर्फ एक विकेट गंवाया।

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दूसरे सत्र में बदला पिच का मिजाज

दिन का खेल समाप्त होने के बाद आकाश दीप ने कहा, 'कुल मिलाकर हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते थे। हालांकि, मुझे लगता है कि हमने ठीक गेंदबाजी की।' आकाश ने बताया कि पहले और दूसरे सत्र में पिच के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। पहले सत्र में पिच पर नमी थी, जिसकी वजह से गेंदबाजों को उम्मीद के मुताबिक गति और उछाल नहीं मिल रहा था। ऐसे में गेंद के किनारे लगने के बावजूद स्लिप में कैच तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था।



आकाश दीप ने कहा, 'आज परिस्थितियां थोड़ी ताजा थीं, जिससे हमें काफी मदद मिली। लेकिन पहले सत्र में पिच पर थोड़ी नमी थी। इस वजह से गेंद उतनी तेजी से नहीं आ रही थी और बल्ले का किनारा लगने के बाद भी गेंद कैरी नहीं कर पा रही थी।' भारतीय गेंदबाजों ने लंच के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया और ज्यादा प्रयोग करने के बजाय सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस रणनीति का फायदा भी मिला और भारत ने दूसरे सत्र में तीन विकेट हासिल किए।

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रणनीति में बदलाव से मिला फायदा

आकाश ने कहा, 'लंच के बाद हमने तय किया कि गेंद को एक अच्छी जगह पर रखा जाएगा। हमारी योजना सही एरिया में गेंदबाजी करने और धैर्य बनाए रखने की थी। हमने ऐसा ही किया और हमें तीन विकेट मिले।' भारतीय तेज गेंदबाज का मानना है कि क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल की पिच तेज गेंदबाजों के लिए वेलिंगटन की तुलना में ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने पिछले टेस्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वेलिंगटन में पिच शुरुआत में काफी हरी नजर आ रही थी, लेकिन बाद में बल्लेबाजी के लिए आसान हो गई थी। इसके उलट हेगले ओवल की पिच लंबे समय तक तेज गेंदबाजों की मदद कर सकती है।



आकाश ने कहा, जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान और गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। हम हर समय आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रनों पर भी नियंत्रण रखना होता है। हमें मैच में बने रहना जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट में यह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले मैच में पिच काफी हरी थी, लेकिन बाद में वह इतनी सपाट हो गई। एक तेज गेंदबाज सोचता है कि जब पिच इतनी हरी थी तो ऐसा कैसे हो सकता है। यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर हो सकती है। यहां लंबे समय तक उन्हें मदद मिल सकती है।

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