पाकिस्तान सुपर लीग में हड़कंप, मैच शुरू होने से दो घंटे पहले कोरोना पॉजिटिव निकला खिलाड़ी

पाकिस्तान सुपर लीग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मैच शुरू होने से दो घंटे पहले एक क्रिकेटर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई। सोमवार को इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच मुकाबला होना था, लेकिन मैच शुरू होने से दो घंटे पहले ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर फवाद अहमद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। आनन-फानन में उन्हें आइसोलेशन में भेजा गया है।

A player from one of the sides featuring in this evening’s match has tested positive. The player had showed symptoms two days ago and had been immediately isolated.