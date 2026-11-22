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ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत को अपना मेंटर बताते हुए कहा कि वह उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैदान पर परिस्थितियों को समझने की क्षमता से काफी प्रभावित हैं। जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 79 गेंदों पर 78 रन बनाए और पंत के साथ 75 रन की साझेदारी की। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में परिस्थितियों के अनुसार ढलने को अहम बताया। साथ ही न्यूजीलैंड की पिच, मौसम और भारत की पारी घोषित करने की रणनीति पर भी अपनी राय रखी।

विज्ञापन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के लिए ऋषभ पंत सिर्फ टीम के सीनियर खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसे मेंटर हैं, जिनसे वह लगातार सीखने की कोशिश करते हैं। जुरेल पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और मुश्किल परिस्थितियों में अपने अंदाज से खेल बदलने की क्षमता से काफी प्रभावित हैं। उनका मानना है कि पंत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह मैच की स्थिति को समझते हुए अपने फैसले खुद लेते हैं और विपक्षी टीम को चौंकाने से नहीं हिचकते।

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पंत को लेकर क्या बोले जुरेल?

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद जुरेल ने पंत की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि वह अक्सर पंत से उनके बल्लेबाजी करने के तरीके और मानसिकता को लेकर सवाल करते हैं। जुरेल ने कहा, 'ऋषभ शानदार खिलाड़ी हैं। मैं हमेशा उनसे उनकी मानसिकता के बारे में पूछता हूं। जब हम सभी सोचते हैं कि वह सामान्य तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, तभी वह आगे बढ़कर गेंदबाज पर हमला कर देते हैं। मैं उन्हें मेंटर के रूप में बहुत पसंद करता हूं।'

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पंत और जुरेल के बीच हुई 75 रन की साझेदारी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पंत और जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को मजबूती दी। दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों ने चौथे दिन महज 14 ओवर में 75 रन की साझेदारी की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।



इस दौरान ऋषभ पंत ने 153 गेंदों पर 128 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल रहे। यह पंत के टेस्ट करियर का नौवां शतक था। इसके साथ ही वह दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बने। भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित की। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 352 रन की बड़ी बढ़त मिली।

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लगातार दूसरे टेस्ट में जुरेल का शानदार प्रदर्शन

ऋषभ पंत की शतकीय पारी के बीच ध्रुव जुरेल ने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने 79 गेंदों पर 78 रन बनाए। इससे पहले कोलंबो में पिछले टेस्ट में भी जुरेल ने शतक लगाया था। लगातार अच्छे प्रदर्शन से उन्होंने यह साबित किया है कि वह टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपिंग के साथ बल्लेबाजी में भी टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं।



जुरेल ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा कि वह किसी तय रणनीति के बजाय मैच की परिस्थिति के अनुसार खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं परिस्थिति की मांग के हिसाब से खेलता हूं। अनुकूलन क्षमता आपको आत्मविश्वास देती है। किसी परिस्थिति में आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, यह महत्वपूर्ण है।'

देश के लिए खेलने पर गेंदबाजी करने को भी तैयार

ध्रुव जुरेल ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर टीम को जरूरत पड़ी तो वह गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनसे जब गेंदबाजी करने की संभावना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'जब आप देश के लिए खेलते हैं तो मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तैयार नहीं हूं। मुझे गेंदबाज के रूप में खिलाइए, मैं तैयार हूं।'

'न्यूजीलैंड में पिच से ज्यादा मौसम अहम'

न्यूजीलैंड की परिस्थितियों पर बात करते हुए जुरेल ने कहा कि यहां पिच के मुकाबले मौसम का खेल पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत ए के साथ न्यूजीलैंड में समय बिताने के कारण उन्हें यहां की परिस्थितियों को समझने का अनुभव मिला है। उन्होंने कहा, 'न्यूजीलैंड में पिच उतना मायने नहीं रखती, जितना मौसम रखता है। यहां कुछ समय बिताने के बाद मेरा यही अनुभव रहा है।'



बेसिन रिजर्व की पिच को लेकर जुरेल ने कहा कि मैच आगे बढ़ने के साथ विकेट धीमा और नीचा होता जा रहा है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को आखिरी दिन अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी और विकेट हासिल करने के मौके बनाने होंगे। उन्होंने कहा, 'विकेट धीमा और नीचा होता जा रहा है। हमें थोड़ा भाग्यशाली होना होगा और विकेट लेने वाली आठ गेंदें डालनी होंगी। आज हमारी योजनाएं अच्छी थीं। हमें कल भी ऐसा ही करना होगा।'