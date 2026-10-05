{"_id":"6ac3cbd5c82e49b9f607ebaa","slug":"pakistan-champions-withdraw-from-wcl-season-3-after-pcb-refuses-nocs-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"WCL में नहीं होगा भारत-पाक मुकाबला: पाकिस्तान चैंपियंस ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया, पीसीबी ने नहीं दी एनओसी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

पीसीबी की ओर से खिलाड़ियों को जरूरी एनओसी नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान चैंपियंस ने डब्ल्यूसीएल सीजन-3 से नाम वापस ले लिया। इसके साथ ही 10 अक्तूबर को होने वाला भारत-पाकिस्तान मुकाबला भी नहीं होगा और टूर्नामेंट अब छह टीमों के साथ जारी रहेगा।

विज्ञापन पाकिस्तान चैंपियंस ने विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) के तीसरे सीजन से नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में खेलने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद टीम ने सोमवार को टूर्नामेंट से हटने की घोषणा की। पाकिस्तान चैंपियंस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि टीम पीसीबी के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन इस बात से निराश है कि उसके खिलाड़ियों को दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैंपियंस का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा।

पीसीबी और टीम के बीच नहीं बनी सहमति

पाकिस्तान चैंपियंस के मालिक कामिल खान ने पीसीबी से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया था। इसके बाद टीम और बोर्ड के बीच टूर्नामेंट में भागीदारी को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। यह विवाद पिछले साल के डब्ल्यूसीएल से जुड़ा हुआ है। उस संस्करण में भारत चैंपियंस ने राजनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ अपने निर्धारित मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीसीबी ने टूर्नामेंट के आयोजकों की आलोचना की थी और अपने खिलाड़ियों के इस लीग में खेलने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे।

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इन शर्तों पर अटका मामला

रिपोर्टों के अनुसार, पीसीबी कुछ शर्तों के साथ खिलाड़ियों को एनओसी देने के लिए तैयार था। इनमें पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलने को लेकर भारतीय खिलाड़ियों से लिखित माफी और दोनों टीमों के बीच हाथ मिलाने को लेकर आश्वासन जैसी शर्तें शामिल थीं। डब्ल्यूसीएल के आयोजकों ने पीसीबी की कुछ शर्तों को स्वीकार किया, लेकिन माफी और हाथ मिलाने से जुड़ी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका और पाकिस्तान चैंपियंस ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया।

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10 अक्तूबर को नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच

पाकिस्तान चैंपियंस के हटने के बाद 10 अक्तूबर को होने वाला भारत चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला भी नहीं होगा। डब्ल्यूसीएल ने भी पाकिस्तान चैंपियंस के टूर्नामेंट से हटने की पुष्टि की है। आयोजकों ने कहा कि तीसरे सीजन का आयोजन अब छह टीमों के साथ जारी रहेगा।