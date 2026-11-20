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चौथे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन टीम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। मोहम्मद अब्बास ने असिथा फर्नांडो को एलबीडब्ल्यू आउट कर श्रीलंका की पारी 316 रन पर समेट दी। पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर पाकिस्तान को जीत के लिए 90 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत तेज रही। सलामी बल्लेबाज अजान अवैस ने 36 गेंदों में 32 रन की आक्रामक पारी खेली। हालांकि, तैयब आरिफ 13 और नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद ताहा सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आमेर जमाल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। उन्होंने महज 22 गेंदों में नाबाद 34 रन की अहम पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिला दी।इससे पहले मुकाबले की पहली पारी में श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई टीम महज 98 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मोहम्मद अब्बास, रजाउल्लाह और आमेर जमाल ने तीन-तीन विकेट हासिल किए, जबकि साकिब खान को भी एक सफलता मिली। जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 325 रन बनाकर मजबूत बढ़त हासिल की। पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज अजान अवैस ने 47 और आरिफ ने 46 रन बनाए। साकिब खान ने 37 रन का योगदान दिया। निचले क्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज गाजी घोरी ने 54 रन की शानदार पारी खेली, जबकि रजाउल्लाह ने 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।दूसरी पारी में श्रीलंका ने 316 रन बनाए, लेकिन पहली पारी की बड़ी बढ़त के कारण पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 90 रन का लक्ष्य मिला। आमेर जमाल और मोहम्मद अब्बास ने दूसरी पारी में तीन-तीन विकेट चटकाए। वहीं, रजाउल्लाह, साकिब खान और सलमान आगा ने मिलकर बाकी चार विकेट हासिल किए।पाकिस्तान ने इससे पहले अक्तूबर 2024 में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर टेस्ट सीरीज जीती थी। इसके बाद टीम ने कुल छह टेस्ट सीरीज खेलीं, लेकिन इस दौरान उसे तीन सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, जबकि तीन सीरीज ड्रॉ रही थीं। श्रीलंका के खिलाफ 1-0 की यह जीत पाकिस्तान के लिए खास है, क्योंकि इससे टीम ने करीब दो साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का सूखा खत्म किया है।