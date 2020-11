NZvWI: बारिश ने धोया तीसरा टी-20, न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीती तीन मैच की सीरीज

माउंट मॉनगनुई में खेले जाने वाला तीसरा टी-20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इसी के साथ मेजबान न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को सीरीज में 2-0 से मात दी। बे-ओवल के मैदान पर सिर्फ 2.2 ओवर का ही खेल हुआ था, तभी तेज बारिश ने मैच रोक दिया। तब तक टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 25/1 रन बना लिए थे। एकमात्र विकेट लॉकी फर्ग्यूसन को मिला, उन्होंने ब्रैंडन किंग (11) को निपटाया।

All done at @BayOvalOfficial. Still raining and not enough time to get a game in. Captains shake hands with a damp end to the KFC T20 Series and the team taking it 2-0 #NZvWI pic.twitter.com/RQpvV8qWHy