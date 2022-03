{"_id":"62258e67b9be63263f6093a6","slug":"nz-w-vs-ban-w-women-world-cup-2022-live-cricket-score-new-zealand-women-vs-bangladesh-women-odi-match-today-at-university-oval-new-zealand-news-updates-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"NZ W vs BAN W Live: बारिश प्रभावित मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को दिया 141 रन का लक्ष्य, छह ओवर के बाद कीवियों का स्कोर 31\/0","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

NZ W vs BAN W Live: बारिश प्रभावित मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को दिया 141 रन का लक्ष्य, छह ओवर के बाद कीवियों का स्कोर 31/0

सार Live Score, New Zealand Women vs Bangladesh Women (NZ W vs Ban W) ODI: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। बारिश से बाधित इस मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के सामने 27 ओवर में 141 रन का लक्ष्य रखा है।

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। बारिश की वजह से देरी से शुरू हुए मैच को 27 ओवरों का किया गया, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 141 रन का लक्ष्य रखा।



डनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पांचवें मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इसके बाद बांग्लादेश की तऱफ से शमीमा सुल्ताना और फरगाना हक की सलामी जोड़ी ने टीम को एक मजबूत शुरूआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 9.2 ओवर में 59 रनों की साझेदारी की।



फ़्रांसिस मकाय ने शमीमा को 33 रन के स्कोर पर आउट कर बांग्लादेश को पहला झटका दिया। शमीमा के आउट होने के बाद बांग्लादेशी टीम के विकेटों के पतन की शुरुआत हो गई। लेकिन विकेटों के गिरने के बावजूद दूसरे छोर से फ़रजाना हक़ ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए विश्व कप का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। वह 63 गेंदों में 52 रन बनाकर रनआउट हुईं और इसके बाद बांग्लादेश की टीम आठ विकेट खोकर 140 रन बना सकी।



बांग्लादेश की तरफ से फरजाना हक ने सर्वाधिक 52 रन बनाए तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए एमी सैटर्थवेट ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए।