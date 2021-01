केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए भरी उड़ान, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना मुश्किल

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल मेलबर्न में अभ्यास के दौरान कलाई में चोट लगने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अब राहुल ने भारत के लिए उड़ान भर ली है और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरू स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में जाएंगे।

@klrahul11 is off to India to tend to his wrist injury. We wish him a speedy recovery. #TeamIndia pic.twitter.com/FcBLU1cajy