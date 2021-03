ब्रेक के बाद: शादी की छुट्टियां खत्म, अब IPL की तैयारियां शुरू, जिम में पसीना बहा रहे बुमराह

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी के ब्रेक के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चरण की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग में जुट गए हैं। बुमराह इस समय सात दिन के अनिवार्य पृथकवास में हैं, उन्हें अपनी टीम के होटल में वजन उठाते हुए देखा गया और ये फोटो उन्होंने खुद ट्विटर पर अपलोड की हैं।

उन्होंने साथ ही लिखा, 'पृथकवास में हूं और यह वजन उठाने की ट्रेनिंग कर रहा हूं।' 27 साल के बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम दो टेस्ट के अलावा सफेद गेंद की श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे क्योंकि उन्होंने अपनी शादी (15 मार्च) के लिए छुट्टी ली थी।

Overwhelmed by all the love we’ve been showered with over the last few days. We’ve been reading all your messages & wishes with the biggest smiles on our faces! Thank you. pic.twitter.com/13ykcffi9Z