पंजाब किंग्स को बड़ा झटका: केएल राहुल हुए आईपीएल से बाहर, अब ये होंगे नए कप्तान

इलाज के लिए मुंबई रवाना हुए राहुल, अब ये होंगे नए कप्तान

राहुल, सर्जरी और इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं। अब राहुल की अनुपस्थिति में मयंक अग्रवाल कप्तान का कार्यभार संभालेंगे। मयंक अग्रवाल की कप्तानी की झलक आज यानी रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में देख सकते हैं।



JUST IN: KL Rahul has been diagnosed with acute appendicitis. He will undergo a surgery and is currently in the hospital.



Here's wishing him a speedy recovery #IPL2021 pic.twitter.com/YcoorPi37j