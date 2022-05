SRH vs KKR: कोलकाता ने हैदराबाद से लिया पिछली हार का बदला, आंद्रे रसेल के आगे सनराइजर्स ने घुटने टेके

आईपीएल 2022 के 61वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। पुणे के एमसीए स्टेडियम में श्रेयस अय्यर की अगुआई में कोलकाता ने हैदराबाद के खिलाफ 54 रन की जीत दर्ज की और प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। कोलकाता ने 177 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद हैदराबाद की टीम को 123 के स्कोर पर ही रोक दिया। कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसेल ने सर्वाधिक 49 रन बनाए और तीन विकेट भी झटके।

Dre Russ ticked all the boxes with bat & ball in Pune and bagged the Player of the Match award as @KKRiders beat #SRH. 👏 👏