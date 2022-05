आईपीएल 2022 के 58वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने एकतरफा जीत हासिल की। दिल्ली की टीम ने राजस्थान को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी और उसे इस सीजन में पहली बार हराया। दिल्ली ने राजस्थान के 161 रन के लक्ष्य को 18.1 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। कैपिटल्स की यह इस सीजन की छठी जीत है और वह अभी भी पांचवें स्थान पर बनी हुई है।

For his match winning knock of 89, Mitchell Marsh is adjudged Player of the Match as @DelhiCapitals win by 8 wickets against #RR.#TATAIPL #RRvDC pic.twitter.com/VXFpo9TyE3