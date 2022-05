{"_id":"627ea3cb005da9798930130c","slug":"ipl-2022-rcb-vs-pbks-match-report-punjab-kings-defeated-royal-challengers-bangalore-by-54-runs-stays-in-play-off-contender","type":"story","status":"publish","title_hn":"RCB vs PBKS: पंजाब किंग्स के आगे बैंगलोर के 'चैलेंजर्स' ने घुटने टेके, 54 रन से मिली करारी हार, प्लेऑफ की जंग हुई रोमांचक","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Sat, 14 May 2022 12:23 AM IST