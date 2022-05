RCB vs RR: राजस्थान ने आरसीबी को रौंदा, फाइनल में गुजरात से होगा मुकाबला, बटलर ने लगाया रिकॉर्ड चौथा शतक

आईपीएल 2022 के दूसरे क्वॉलिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने एकतरफा जीत हासिल की। संजू सैमसन की अगुआई वाली राजस्थान की टीम इस जीत के साथ ही 14 साल बाद टी-20 लीग के फाइनल में पहुंचने में सफल रही। खिताबी मुकाबले में अब रविवार को उसका सामना गुजरात टाइटंस से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 158 रन के लक्ष्य को राजस्थान ने 18.1 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। जोस बटलर ने एक बार फिर से मैच जिताऊ पारी खेली और 60 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहे। जबकि राजस्थान की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड मकॉय ने तीन-तीन विकेट लिए।

