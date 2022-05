IPL 2022 Qualifier-1: पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस फाइनल में, राजस्थान को हराया, हार्दिक-मिलर जीत के हीरो

पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस लीग के 15वें सीजन के फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता के ईडेन गार्डेंस स्टेडियम में खेले गए पहले क्वॉलिफायर में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में गुजरात की टीम ने राजस्थान के 189 रन के लक्ष्य को तीन विकेट खोकर और तीन गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। गुजरात की तरफ से डेविड मिलर ने सर्वाधिक रन बनाए। वह 38 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और ओबेड मकॉय ने एक-एक विकेट लिए। राजस्थान की टीम अब दूसरे क्वॉलिफायर में लखनऊ और बैंगलोर के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता से भिड़गी।

Congratulations to the @gujarat_titans as they march into the Final in their maiden IPL season! 👏 👏