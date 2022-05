SRH vs MI: सनराइजर्स ने मुंबई के जबड़े से छीनी जीत, प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा, टिम डेविड की तूफानी पारी बेकार

आईपीएल 2022 के 65वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रोमांचक जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में सनराइजर्स की टीम ने 193 रन के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया। उतार-चढ़ाव भरे मैच में सनराइजर्स के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई के बल्लेबाजों को लक्ष्य को हासिल करने से रोक दिया। हैदराबाद की यह लगातार पांच हार के बाद पहली और कुल छठी जीत है और उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी बरकरार हैं।

