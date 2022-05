{"_id":"6270274beb8016410134f33f","slug":"ipl-2022-kkr-vs-rr-match-report-kolkata-knight-riders-defeated-rajasthan-royals-by-7-wickets","type":"story","status":"publish","title_hn":"KKR vs RR: कोलकाता को आखिरकार मिली जीत, राजस्थान से लिया पिछली हार का बदला, नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने दिलाई जीत","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Tue, 03 May 2022 12:38 AM IST