{"_id":"6293bc613609014b1a5fce04","slug":"ipl-2022-gt-vs-rr-match-report-gujarat-titans-led-by-hardik-pandya-become-new-champion-defeated-rajasthan-royals-by-7-wickets-in-finals","type":"story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022: गुजरात टाइटंस ने पहले ही सीजन में खिताब पर किया कब्जा, राजस्थान को तीसरी बार हराकर नई चैंपियन बनी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Mon, 30 May 2022 12:27 AM IST