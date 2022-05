{"_id":"62749bf45d87314edc2b80c9","slug":"ipl-2022-dc-vs-srh-analysis-captain-kane-williamson-villain-of-sunrisers-hyderabad-defeat-david-warner-big-performance-against-old-team","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"DC vs SRH Analysis: सनराइजर्स की हार के विलेन कप्तान विलियमसन, पुरानी टीम पर जमकर बरसे वॉर्नर, जानें टर्निंग पॉइंट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रोहित राज Updated Fri, 06 May 2022 09:39 AM IST