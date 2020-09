IPL 2020: क्रिस गेल लगातार तीसरे मैच से बाहर, राजस्थान रॉयल्स की टीम में भारी बदलाव

इंडियन प्रीमियर लीग में आज किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर जारी है। राजस्थान ने अपने पहले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को पटका था। दूसरी ओर राहुल की अगुवाई वाली KXIP ने अपना पहला मैच सुपर ओवर में दिल्ली से गंवाया था। दूसरे मैच में उसने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को रौंदा था, जिसमें कप्तान केएल राहुल ने रिकॉर्ड शतक ठोका था। आज टॉस गंवाकर पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है।

Steve Smith has won the toss and #RR will bowl first in Match 9 of #Dream11IPL.#RRvKXIP pic.twitter.com/XXSqoCx2HY