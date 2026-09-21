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गौतम गंभीर: भारतीय टीम के मुख्य कोच ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, मार्गदर्शन के लिए जताया आभार

Mon, 21 Sep 2026 03:25 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 21 Sep 2026 03:25 PM IST
सार

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। गंभीर ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है।

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Indian team head coach Gautam Gambhir met Home Minister Amit Shah expressed gratitude for the guidance
अमित शाह और गौतम गंभीर - फोटो : IANS

विस्तार
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भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास मुलाकात की। गंभीर ने भगवान गणेश की मूर्ति भी गृह मंत्री को भेंट में दी। गौतम गंभीर की अगुआई में भारतीय टीम का प्रदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेली गई टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शानदार रहा। भारत ने टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। 
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एक्स पर साझा की तस्वीर
गौतम गंभीर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात। उनके समय और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने खासतौर पर अपनी तूफानी बैटिंग से सुर्खियां बटोरीं। अभिषेक ने दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में सिर्फ 30 गेंदों में शतक लगाया। वह पूर्णकालिक देशों की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं, संजू सैमसन और ईशान किशन का प्रदर्शन भी दमदार रहा।
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आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा रहा है भारत का प्रदर्शन
गौतम गंभीर के हेड कोच पद संभालने के बाद से भारतीय टीम का प्रदर्शन आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा रहा है। साल 2025 में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाया। इसके बाद 2026 में भारतीय टीम टी20 विश्व कप में सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव करने में सफल रही। हालांकि, भारतीय टीम को गंभीर की अगुआई में घरेलू सरजमीं पर पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी। इसके साथ ही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।
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अब एशियाड में स्वर्ण बचाने की चुनौती
भारतीय टीम अब एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंची है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने उतरेगी। टीम इंडिया एशियन गेम्स में अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल मैच के साथ करेगी। हालांकि, इससे पहले टीम को जापान के खिलाफ पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलना है, जो 22 सितंबर (मंगलवार) को खेला जाना है। 
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