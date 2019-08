अरुण जेटली के निधन पर गमगीन हुए गंभीर, बोले- मैंने पिता खो दिया

{"_id":"5d60f6128ebc3e012d67dd29","slug":"indian-sports-fraternity-pay-tribute-to-former-finance-minister-arun-jaitley","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0930\u0941\u0923 \u091c\u0947\u091f\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0917\u092e\u0917\u0940\u0928 \u0939\u0941\u090f \u0917\u0902\u092d\u0940\u0930, \u092c\u094b\u0932\u0947- \u092e\u0948\u0902\u0928\u0947 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0916\u094b \u0926\u093f\u092f\u093e","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने वाले अरुण जेटली का निधन हो गया। उन्होंने आज दोपहर दिल्ली एम्स में 12 बजकर सात मिनट पर आखिरी सांस ली। जेटली एम्स में पिछले कई दिनों से भर्ती थे। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही थी।



66 साल के जेटली को सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी की शिकायत के बाद नौ अगस्त को एम्स लाया गया था। एम्स ने 10 अगस्त के बाद से जेटली के स्वास्थ्य पर कोई बुलेटिन जारी नहीं किया था। जेटली ने खराब स्वास्थ्य के चलते 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। अरुण जेटली के निधन के बाद पूरा देश शोक में डूब गया है। तमाम नेताओं के साथ देश के खिलाड़ियों ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है।

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट कर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जोटली को श्रद्धांजली दी। उन्होंने लिखा, अरुण जेटली जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ओम शांति !



अरुण जेटली के निधन पर गौतम गंभीर गमगीन हो गए और बेहद ही भावुकता के साथ ट्वीट कर लिखा,

टीम इंडिया पूर्व सलामी बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा,

Pained at the passing away of #ArunJaitley ji. Apart from having served greatly in public life , he played a huge role in many players from Delhi getting an opportunity to represent India. There was a time when not many players from Delhi got a chance at the highest level ..cont

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ट्वीट कर अरुण जेटली को अपनी श्रद्धांजली दी। धवन ने लिखा, अरुण जेटली जी को श्रद्धांजली, उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना।