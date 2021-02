अपनी छत्रछाया में सिखाया क्रिकेट, अब भाई कैफ का हुआ डेब्यू तो खुशी से फूले नहीं समां रहे शमी

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ भी भारतीय क्रिकेट टीम का दरवाजा ठकठकाने की कतार में खड़े हो चुके हैं। शमी के छोटा भाई कैफ बंगाल की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के खिलाफ वह अपने जौहर दिखाएगा। बंगाल की सीनियर टीम में चुने जाने से पहले कैफ कुछ क्लब मैच भी खेल चुके हैं। उन्हें पिछले माह हुए सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए भी टीम में चुना गया था, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला।

Congratulations to my brother on your Vijay Hazare Trophy debut. We have waited for this moment. You are one step closer to the ultimate dream. Keep working hard.#TeamIndia #mshami11 pic.twitter.com/kqp2xGAk1F