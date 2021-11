{"_id":"618e4a5742eedb203d5b2db2","slug":"indian-fans-supported-hasan-ali-after-being-trolled-on-social-media-by-pak-supporters","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"T20 World Cup: हसन अली को मिला भारतीयों का साथ, पाकिस्तान की हार के बाद हो रहें हैं ट्रोल","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान की हार के बाद हसन अली को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस बीच भारतीय फैंस ने उनका समर्थन किया है। कई लोगों का कहना है कि सिया मुसलमान होने के कारण उन पर निशाना साधा जा रहा है। यह गलत है।

भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली का समर्थन किया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद हसन अली को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और पाकिस्तानी फैंस उन्हें हार का गुनहगार बता रहे हैं। कई लोग खराब गेंदबाजी तो कई लोग कैच छोड़ने को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच भारतीय फैंस ने हसन अली का समर्थन किया है और ट्विटर पर इंडिया विथ हसन अली ट्रेंड कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि एक मैच में खराब प्रदर्शन के आधार पर किसी खिलाड़ी को निशाना बनाना गलत है।



पाकिस्तान के फैंस ने पाकिस्तान की हार की भड़ास हसन अली पर निकाली है। अली ने ऑस्ट्रेलिया की पारी के 19वें ओवर में मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा था। इसके बाद अगली तीन गेंद पर वेड ने तीन छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी थी।







सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि हसन अली को सिया मुसलमान होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उनकी बीवी भारतीय हैं। इस वजह से उन्होंने जान बूझकर कैच छोड़ा था। इसके बाद भारतीय फैंस ने हसन अली का समर्थन किया है।







इससे पहले पाकिस्तान के हारने पर मोहम्मद शमी को भी निशाना बनाया गया था। हालांकि बाद में यह सामने आया कि कुछ फेक अकाउंट ने यह मामला शुरू किया था और बेवजह शमी को बदनाम किया गया। साथ ही भारत में माहौल खराब किया गया। हालांकि कई भारतीय फैंस और खिलाड़ियों ने शमी का समर्थन किया था। भारतीय कप्तान विराट ने भी धर्म के आधार पर किसी को निशाना बनाए जाने का विरोध किया था।







विस्तार

Sab Hasan Ali ko blam kr rahe h agr Steve Smith catch nhi chorta fhakar Zaman ka to inka total 160-165 hi hota aur Australia easy win krta cricket mai cath drop hote hi h

Don't be blame Hasan Ali#INDwithHasanAli — Prateek Prince Gupta (@PrateekPrinceG1) November 12, 2021

The kind of pressure, struggles & sacrifices a player has to go through for his country & his people is immeasurable. @RealHa55an is a star.



Please respect your stars #Pakistan. This mindless abuse isn't going to help anyone. #INDwithHasanAli #INDwithHasanAli pic.twitter.com/gK8A9S8kmX — CricketRules (@cricketrulz) November 12, 2021

#INDwithHasanAli

Hasan Ali needs to be security arrangement, Pakistan government should provide security to his family and him ASAP.

Being a Shia in Pakistan So because of possibility of attack on him and his family. pic.twitter.com/wtAxhbHa94 — Surendra Chaudhary (@21surendra) November 12, 2021

