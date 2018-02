{"_id":"5a9647fe4f1c1b641f8b819d","slug":"indian-fans-make-joke-of-psl-on-twitter","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u0938\u0941\u092a\u0930 \u0932\u0940\u0917 \u0915\u093e \u0909\u0921\u093c\u093e \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u092e\u091c\u093e\u0915, \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u090f \u0917\u091c\u092c \u0915\u0947 \u092e\u0940\u092e\u094d\u0938","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

*Pakistani PM gets kidnapped *



Kidnapper 1 : Koi sunsaan jagah le chalo



Kidnapper 2 : stadium le chal #PSL chal raha hai — Freelance 007 (@James_Beyond) February 26, 2018

Pic 1 : Crowd in PSL



Pic 2 : IPL Vodafone Fan Army#PSL2018 pic.twitter.com/zN0nmTyvDq — •Sudhanshu• (@beingsudhanshu_) February 23, 2018

Pehle aapne pakistaniyon ko dikhao bhai 😂😂 pic.twitter.com/vExGAy134G — Aditii🎀 (@Sassy_Soul_) February 25, 2018

PSL better than IPL because they let 3rd standard students design the trophy in their arts and crafts period. Mad respect. pic.twitter.com/RI6SX2ih8D — rohitswarrior1 (@The_Sleigher) February 25, 2018

isse jyada log toh mumbai indians ke coach bane huye hain pic.twitter.com/r4kUiz59wn — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) February 24, 2018

Haters will say this is photoshopped. More POWER to you #PSL #PSL2018

😹😹😹😹😹 pic.twitter.com/V84Gppffs4 — Freelance 007 (@James_Beyond) February 25, 2018

Number of players auctioned during IPL Auctions is more than crowd of PSL. — Akram 🇮🇳 (@akramismm) February 26, 2018

I would rather lose than lifting this trophy. #PSL pic.twitter.com/4wEaxl608p — Silly Point 🏏‏ (@FarziCricketer) February 25, 2018

Cheerleaders in IPL Vs PSL pic.twitter.com/OELJoRFzyu — sane_insane (@Aawara86) February 26, 2018

When someone says, "PSL is better than IPL" :

😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/AqgzsCQnLz — अभी_shake (@aao_twist_kare) February 25, 2018

Looks like PSL has even copied the Jerseys from IPL. Karachi Kings vs Quetta Gladiators looks like a Delhi Daredevils vs Kolkata Knightriders match. @IPL @thePSLt20 pic.twitter.com/Dmej2koiw8 — Trendulkar (@Trendulkar) February 23, 2018

*Pakistani couple *



Gf: I want to spend some alone time with you

Bf: Okay PSL stadium chalte hai — Bollywood Gandu (@BollywoodGandu) February 26, 2018

Places where you can hardly see any human being.#PSL pic.twitter.com/7ZPHnKnE3U — PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) February 26, 2018

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर दुबई में खेली जा रही पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है। इस टूर्नामेंट के दो मैच कराची औ लाहौर में भी खेली जाएगी, ताकि पाकिस्तान में इंटरनेशल क्रिकेट की वापसी का किसी तरह रास्ता साफ किया जा सके।इस लीग में भी आईपीएल की तरह कई दूसरे देश के खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि विदेश खिलाड़ियों के बावजूद लोग स्टेडियम में मैच देखने नहीं आ रहे हैं। कई मैचों के दौरान तो महज इक्का-दुक्का ही दर्शक दिखाई दिए।दर्शकों के अकाल से जूझ रहे इस टूर्नामेंट का भारतीय फैंस ने ट्विटर पर जमकर मजाक उड़ाया है।बता दें कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के केविन पीटरसन, इयोन मोर्गन, एलेक्स हेल्स और जैसन राय, बांग्लादेश के तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन और महमुदुल्लाह, ऑस्ट्रेलिया के वॉटसन और क्रिस लिन, वेस्टइंडीज के सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, सैमुअल बद्री, ड्वेन ब्रावो और कीरेन पोलार्ड तथा न्यूजीलैंड और मैकुलम और ल्यूक रोंची जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं।