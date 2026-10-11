भारत बनाम न्यूजीलैंड: वनडे सीरीज में विशेष जर्सी पहनकर खेलने उतरेंगे कीवी टीम के खिलाड़ी, क्या है कारण?

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के दौरान दोनों देशों के बीच 100 साल के खेल रिश्तों के मौके पर एक विशेष लिमिटेड-एडिशन प्लेइंग शर्ट पहनेंगे। ब्लैककैप्स कोटाहितंगा वनडे शर्ट पहनेंगे, जो माओरी और भारतीय कलात्मक परंपराओं को एक साथ लाने वाले डिजाइन के जरिए दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और आपसी सम्मान का जश्न मनाती है।

क्या है खासियत

कलाकार बेन थॉमसन (न्गाती रौकावा की ते टोंगा), शिव नारंदास (गुजरात) और जय पंचा (गुजरात) ने मिलकर इस डिजाइन पर काम किया, जिसमें दोनों संस्कृतियों के एलिमेंट्स को एक शर्ट में पिरोया गया है जो उनके आपस में जुड़े इतिहास को दिखाता है। थॉमसन ने हेहे लाइनों के बैकग्राउंड पर माओरी कोव्हाईव्हाई पैटर्न को शामिल किया। साथ ही उन लोगों को सम्मान देता है जिन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते बनाने में मदद की। यह डिजाइन खिलाड़ियों, फैन्स और पर्दे के पीछे काम करने वालों के लिए इस रिश्ते की अहमियत को भी दिखाता है।



न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ मार्केटिंग और कमर्शियल ऑफिसर ग्लेन क्रिचले ने कहा कि शर्ट ने अलग-अलग कल्चर को एक साथ लाने की खेल की काबिलियत को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, हम डिजाइन में पूरी तरह डूबे हुए हैं। कलाकारों ने एक खास माओरी डिजाइन और एक खास भारतीय डिजाइन के बीच एक सुंदर बैलेंस बनाया है जो हमारे देशों के बीच के रिश्ते को दिखाता है। खेल न्यूजीलैंड और भारत के बीच एकता को दिखाता है और हमें उम्मीद है कि यह शर्ट आने वाले वर्षों में न्यूजीलैंड और भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए बेहद खास होगी