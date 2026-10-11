{"_id":"6acb1c4ee2ea88ce8f0ad351","slug":"india-vs-west-indies-questions-being-raised-will-the-bowlers-get-assistance-in-the-indore-t20-know-all-details-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: रिकॉर्ड जीत से लगातार क्यों उठ रहे सवाल, इंदौर टी20 में क्या गेंदबाजों को मिलेगी मदद?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन गुवाहाटी वनडे में 405 रन बनाकर भी वेस्टइंडीज को और फिर रांची टी20 में 249 रन बनाकर भी भारतीय क्रिकेट टीम को मात खानी पड़ी है। दोनों ही बार लक्ष्य का पीछा करने के बाद हासिल हुई जीत ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। गुवाहाटी में दूसरे वनडे में 811 रन बने, वहीं रांची के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कुल 501 रन बने। दोनों मैचों में बने स्कोर जोड़े जाएं तो 1,312 रन गेंदबाजों ने लुटाए, जो उनके करियर के लिए नए संकट जैसा दिख रहा है। इससे भारतीय पिचों पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बिगड़ रहा है?

Trending Videos

चहल बोले- बॉलिंग मशीन ही लगा दो

यह सवाल खुद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने उठाया है। साथ ही लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी पिच का मुद्दा उठाया है। पूर्व भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा, ऐसी पिचों पर गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं बचता। गेंदबाजों को क्या करना चाहिए? उनके कौशल का क्या फायदा? मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक गेंदबाज हूं। या तो पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ इंतजाम करना होगा, या फिर बॉलिंग मशीन ही लगा देनी चाहिए।



लगातार बड़े स्कोर और लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली जीत ने इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या पिचें बल्लेबाजों के ज्यादा अनुकूल होती जा रही हैं। हालांकि, बड़े स्कोर में पिच के साथ मैदान की परिस्थितियों, ओस, गेंदबाजों की रणनीति व फील्डिंग में हुई चूक का भी असर पड़ता है। लेकिन मौजूदा सीरीज में अब तक खेले गए पांच मैचों को देखें तो पिचों पर सवाल उठना गैरवाजिब भी नहीं है।

विज्ञापन

विज्ञापन

क्यों उठ रहे सवाल? भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की छह पारियों में पांच बार 300+ स्कोर बने।

इन पांच मौकों में दो स्कोर 400+ 400+ के, जबकि दो स्कोर 350+ के दर्ज किए गए हैं।

2953 रन अब तक खेले गए पांच मैच (तीन वनडे और दो टी20) में बन चुके हैं।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच मौजूदा सीरीज में बल्लेबाज 1.38 रन/गेंद के औसत से रन बना रहे हैं।

विज्ञापन

सीरीज के आंकड़े खुद कह रहे पिच पर रनों की बारिश की सारी कहानी

गुवाहाटी में वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में सात विकेट पर 405 रन बनाए। इतने बड़े स्कोर को भारत ने महज 43.3 ओवर में ही दो विकेट पर 406 रन बनाकर जीत लिया। इस मैच में कुल पांच शतक लगे। भारतीय टीम ने वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल किया। रांची में भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 249 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में ही चार विकेट पर 252 रन बनाकर पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य अपने नाम कर लिया। इससे इतर भी देखें तो हर मैच में बल्ला अपने दम से गेंद पर हावी रहा है। गेंदबाजों के बुरे हाल का अंदाजा इससे भी लग सकता है कि पांच मैच में जहां अधिकतम 100 विकेट गिर सकते थे, वहां महज 51 विकेट ही गिरे हैं। तीन मुकाबले बड़े स्कोर के बावजूद 20 फीसदी ओवर बाकी रहते हुए ही खत्म हो गए। इन आंकड़ों के बाद कोई भी पिचों के बल्लेबाजों की दोस्त और गेंदबाजों की दुश्मन होने का अंदाजा खुद लगा सकता है।