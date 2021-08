IND vs ENG: लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत के बाद 'विराट सेना' के सजदे में झुका ट्विटर, दिग्गजों ने दी बधाई

विज्ञापन

That was some Test match #TeamIndia! 👏🏻🇮🇳



Enjoyed watching every moment of it. The resilience and grit that the team displayed in difficult situations is something that stood out for me.



Very well played! ☺️



#ENGvIND pic.twitter.com/BLpdMdNx2J — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2021

Fantastic win for india...what character and guts from the team ..each and every one ..such a pleasure to watch it from so close..@bcci @imVkohli @RaviShastriOfc @JayShah @ThakurArunS @ShuklaRajiv — Sourav Ganguly (@SGanguly99) August 16, 2021

What an incredible day of Test Match Cricket and one to remember for a long time for every Indian Fan.

Bumrah and Shami fighting with the bat early in the day, and pace attack of Siraj, Ishant, Bumrah, Shami giving it their all and India registering a sensational win #LordsTest pic.twitter.com/JB2lIZc4iM — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 16, 2021

भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 151 रन से हराकर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस जीत के बाद भारतीय टीम की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक जीत की तारीफ न सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों ने की बल्कि शेन वार्न और माइकल वॉन जैसे पूर्व विदेशी खिलाड़ियों ने भी कोहली और उनकी टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, 'क्या गजब का टेस्ट मैच था। इसके हर पल को देखने में मजा आया। कठिन परिस्थितियों में टीम ने जो जज्बा और धैर्य दिखाया, वह कुछ ऐसा है जो मेरे लिए सबसे अलग था। बहुत अच्छा खेला।'बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी टीम इंडिया की जमकर की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत की शानदार जीत। टीम ने शानदार जज्बा और हिम्मत दिखाया। हर किसी ने योगदान दिया। मैच को इतने करीब से देखना काफी सुखद रहा।'वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट किया, 'टेस्ट मैच क्रिकेट का एक अविश्वसनीय दिन और हर भारतीय प्रशंसक को लंबे समय तक याद रखने वाला दिन। बुमराह और शमी ने दिन की शुरुआत में बल्ले से संघर्ष किया और फिर सिराज, इशांत, बुमराह, शमी के तेज आक्रमण ने अपना सब कुछ झोंक दिया और भारत एक सनसनीखेज जीत दर्ज किया।'