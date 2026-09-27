भारत बनाम अफगानिस्तान: वैभव को फिर बैठना पड़ सकता है बाहर, बारिश में धुला मैच तो किसे फायदा; कब शुरू होगा मैच?

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विज्ञापन श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का सामना एशियन गेम्स के पहले मैच में सोमवार को अफगानिस्तान से होगा। जापान के हालात में जल्दी ढलने की चुनौती दोनों टीमों के सामने रहेगी। कोरोगी स्पोटर्स पार्क पर ही महिला वर्ग की स्पर्धा हुई थी जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। महिलाओं के मुकाबलों में बड़े स्कोर बने लेकिन अभी तक पुरुष टीम के मैचों में बड़े स्कोर नहीं देखे गए हैं। जापान के खिलाफ मंगलवार को सानो में हुए मुकाबले में टर्निंग पिच पर भारतीय टीम को कड़ी चुनौती मिली थी।

भारत ने भेजी है मजबूत टीम

भारतीय क्रिकेटर टोक्यो से नागोया बुलेट ट्रेन से पहुंचे हैं और सफर का पूरा मजा लिया। भारत यहां पूरी मजबूत टीम लेकर आया है जिसमें अय्यर के अलावा जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल हैं। इस प्रारूप में भारतीय क्रिकेट की गहराई को देखते हुए इस फैसले पर सवाल भी उठे थे क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि फोकस 2027 वनडे विश्व कप पर होना चाहिए। भारतीय टीम के लिए स्वर्ण से इतर कोई भी पदक निराशाजनक होगा। हाल ही में दिल्ली में भारत के हाथों सीरीज में बुरी तरह पराजित हुई अफगानिस्तान टीम डारविश रसूली की कप्तानी में नए खिलाड़ियों को लेकर आई है। टीम में छह खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार खेलेंगे।

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अभिषेक-संजू को मौका मिलने की उम्मीद

भारत अभियान की शुरुआत क्वार्टर फाइनल से करेगा, जबकि अफगानिस्तान नेपाल के खिलाफ एक मैच खेल चुका है जिसमें उसे पराजय मिली। पहले मैच में उसने जापान को हराया था। सभी की नजरें 15 बरस के वैभव सूर्यवंशी पर लगी है लेकिन अभिषेक और संजू सैमसन के फॉर्म को देखते हुए उन्हें मौका मिलने की उम्मीद कम ही है। भारत को स्वर्ण जीतने के लिए सिर्फ तीन जीत की जरूरत है।

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मैच पर बारिश का साया

सोमवार को निशिन में भारी बारिश की संभावना है, जिससे यह मैच रद्द हो सकता है। ऐसी स्थिति में आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर बेहतर सीडिंग होने के कारण भारत अगले दौर में पहुंच जाएगा। शुक्रवार को इस मैदान पर खेले गए पिछले दो मैच भी बारिश के कारण रद्द हो गए थे। हालांकि, क्रिकेट फैंस यही उम्मीद करेंगे कि बारिश का साया मैच पर नहीं पड़े और भारत जीत दर्ज करे।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11:



भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर/अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

अफगानिस्तान: मोहम्मद अकरम, हसन इसाखिल, करीम जनत, डारविश रसूली (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), इस्मत आलम, नांगेयालिया खान, अब्दुल्लाह अहमदजई, फरीदून दाऊदजई, अरब गुल।