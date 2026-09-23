अनौपचारिक टेस्ट: भारत ए -ऑस्ट्रेलिया ए की महिला टीमों के बीच मैच मोहाली में, धर्मशाला से क्यों छिनी मेजबानी?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 23 Sep 2026 02:13 PM IST
सार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की महिला टीमों के बीच होने वाले अनौपचारिक टेस्ट को धर्मशाला के बजाय मोहाली में कराने का फैसला लिया है। बीसीसीआई ने यह फैसला बारिश के कारण स्टेडियम की आउटफील्ड को नुकसान पहुंचने के कारण लिया है।
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विस्तार
भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की महिला टीमों के बीच 29 सितंबर को होने वाला लाल गेंद का मैच अब धर्मशाला की बजाय मोहाली में होगा। दरअसल, बारिश के कारण धर्मशाला में स्टेडियम की आउटफील्ड को नुकसान पहुंचा है। तीन टी20, तीन वनडे और एक लाल गेंद के मैच की सीरीज 12 सितंबर से शुरू हुई है। अभी तक सारे मैच मोहाली में खेले गए हैं।
किस कारण लिया फैसला
बीसीसीआई ने कहा, भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच 29 सितंबर से दो अक्तूबर तक होने वाला मैच अब धर्मशाला की बजाय मोहाली में होगा। धर्मशाला में लगातार बारिश के कारण आउटफील्ड पर असर होने से यह फैसला लिया गया है। यह मैच अब मोहाली के आई एस बिंद्रा स्टेडियम पर खेला जाएगा।
विश्व कप 2023 के दौरान भी कुछ खिलाड़ियों ने धर्मशाला में आउटफील्ड की आलोचना की थी, लेकिन एचपीसीए ने समस्या सुलझा ली थी। बीसीसीआई ने हालांकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमों के बीच होने वाले मैच को मोहाली शिफ्ट कराने का फैसला लिया है।
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किस कारण लिया फैसला
बीसीसीआई ने कहा, भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच 29 सितंबर से दो अक्तूबर तक होने वाला मैच अब धर्मशाला की बजाय मोहाली में होगा। धर्मशाला में लगातार बारिश के कारण आउटफील्ड पर असर होने से यह फैसला लिया गया है। यह मैच अब मोहाली के आई एस बिंद्रा स्टेडियम पर खेला जाएगा।
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विश्व कप 2023 के दौरान भी कुछ खिलाड़ियों ने धर्मशाला में आउटफील्ड की आलोचना की थी, लेकिन एचपीसीए ने समस्या सुलझा ली थी। बीसीसीआई ने हालांकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमों के बीच होने वाले मैच को मोहाली शिफ्ट कराने का फैसला लिया है।
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