Lord Shardul: भारतीय ऑलराउंडर ने दक्षिण अफ्रीका को 16 गेंदों में दिए तीन झटके, फैंस हुए दीवाने, ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा चुके शार्दुल ने एक बार फिर से सभी को प्रभावित किया और देखते-देखते वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। ट्विटर पर फैंस उनकी तारीफ़ में 'लॉर्ड शार्दुल' ट्रेंड करवा रहे हैं और उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं।

3rd wicket!!



I'm saying it again and again, it's Lord Shardul's Era and we all are just living in it 👑 pic.twitter.com/cp1sYcUVCt