{"_id":"619fae7a69e7846b16311634","slug":"ind-vs-nz-1st-test-rohit-sharma-and-shikhar-dhawan-congratulate-on-shreyas-iyer-s-fifty-see-social-media-reactions-on-shreyas","type":"story","status":"publish","title_hn":"IND vs NZ: श्रेयस की फिफ्टी पर रोहित और धवन ने दी बधाई, देखिए सोशल मीडिया रिएक्शंस","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार एक समय भारत ने 145 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद श्रेयस ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 113 रन की नाबाद साझेदारी की।

भारत के श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में लंबे फॉर्मेट में डेब्यू किया। पहली पारी में वह 75 रन बनाकर नाबाद हैं। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट गंवाकर 258 रन बना लिए हैं। श्रेयस के टेस्ट करियर की इस शानदार शुरुआत के बाद कई खिलाड़ियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है।



एक समय भारत ने 145 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद श्रेयस ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 113 रन की नाबाद साझेदारी की। श्रेयस के अलावा शुभमन गिल ने 52 रन बनाए। वहीं, जडेजा ने भी टेस्ट करियर की 17वीं फिफ्टी लगाई। जडेजा फिलहाल 50 रन बनाकर श्रेयस के साथ क्रीज पर मौजूद हैं।











श्रेयस की इस शानदार शुरुआत के बाद रोहित शर्मा, शिखर धवन और इरफान पठान ने ट्वीट किया। रोहित ने लिखा- टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत। शिखर धवन ने लिखा- टेस्ट डेब्यू और अर्धशतक के लिए बधाई। आपने जो भी मेहनत किया है उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है।



इरफान ने लिखा- जड्डू समय के साथ-साथ और बेहतर होते जा रहे हैं। श्रेयस ने भी मौके को शानदार तरीके से भुनाया है। आकाश चोपड़ा ने लिखा- जब श्रेयस मैदान पर उतरे, तब टीम इंडिया खतरे में थी। जब खेल खत्म हुआ तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। श्रेयस द्वारा शानदार खेल का प्रदर्शन। कल इस पारी को और आगे बढ़ाएं।















सूर्यकुमार ने भी ट्वीट कर श्रेयस अय्यर को बधाई दी है। उन्होंने लिखा- क्या पारी थी! श्रेयस ने टेस्ट करियर की क्या बेहतरीन शुरुआत की है! मैं बहुत खुश हूं और आप पर गर्व है। बीसीसीआई ने भी श्रेयस को बधाई दी। दिन का खेल समाप्त होने तक श्रेयस 75 रन और जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद हैं। शुक्रवार को भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी।





विस्तार

विज्ञापन

Good start to the test career @ShreyasIyer15 👊 — Rohit Sharma (@ImRo45) November 25, 2021

Congratulations on your Test debut and half century @ShreyasIyer15 👏 All the hard work you’ve put in has paid off bro 🤗🇮🇳 pic.twitter.com/YKMLv5MtrG — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 25, 2021

Jaddu just keeps getting better and Shreyas took the opportunity with both hands. #INDvsNZ — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 25, 2021

India was in a spot of bother when he walked in on his Test debut. India is in a solid position when the day ended…and he’s still unbeaten. Well played, Shreyas. Make it big tomorrow 🥳😇 #IndvNZ — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 25, 2021

What a knock! What a start to your Test career! So happy and proud, bro @ShreyasIyer15 👏🏼🥳 pic.twitter.com/W68w0A1Coh — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 25, 2021

भारत के श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में लंबे फॉर्मेट में डेब्यू किया। पहली पारी में वह 75 रन बनाकर नाबाद हैं। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट गंवाकर 258 रन बना लिए हैं। श्रेयस के टेस्ट करियर की इस शानदार शुरुआत के बाद कई खिलाड़ियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है।एक समय भारत ने 145 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद श्रेयस ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 113 रन की नाबाद साझेदारी की। श्रेयस के अलावा शुभमन गिल ने 52 रन बनाए। वहीं, जडेजा ने भी टेस्ट करियर की 17वीं फिफ्टी लगाई। जडेजा फिलहाल 50 रन बनाकर श्रेयस के साथ क्रीज पर मौजूद हैं।श्रेयस की इस शानदार शुरुआत के बाद रोहित शर्मा, शिखर धवन और इरफान पठान ने ट्वीट किया। रोहित ने लिखा- टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत। शिखर धवन ने लिखा- टेस्ट डेब्यू और अर्धशतक के लिए बधाई। आपने जो भी मेहनत किया है उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है।इरफान ने लिखा- जड्डू समय के साथ-साथ और बेहतर होते जा रहे हैं। श्रेयस ने भी मौके को शानदार तरीके से भुनाया है। आकाश चोपड़ा ने लिखा- जब श्रेयस मैदान पर उतरे, तब टीम इंडिया खतरे में थी। जब खेल खत्म हुआ तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। श्रेयस द्वारा शानदार खेल का प्रदर्शन। कल इस पारी को और आगे बढ़ाएं।सूर्यकुमार ने भी ट्वीट कर श्रेयस अय्यर को बधाई दी है। उन्होंने लिखा- क्या पारी थी! श्रेयस ने टेस्ट करियर की क्या बेहतरीन शुरुआत की है! मैं बहुत खुश हूं और आप पर गर्व है। बीसीसीआई ने भी श्रेयस को बधाई दी। दिन का खेल समाप्त होने तक श्रेयस 75 रन और जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद हैं। शुक्रवार को भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी।