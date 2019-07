धोनी के सजदे में झुका क्रिकेट जगत, ICC ने वीडियो शेयर कर माना माही का लोहा

इंग्लैंड के शानदार ऑलराउंडर और आईपीएल में धोनी के साथ खेल चुके बेन स्टोक्स कहते हैं कि, 'धोनी के लिए कुछ भी नया नहीं है। वो इस खेल को गहराई तक जानते हैं और ये कहने की बात नहीं कि उनकी बैटिंग अपनी कहानी खुद बयां करती है।



वीडियो में इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर धोनी के बारे में कहते हैं कि, 'धोनी मेरे आदर्श विकेटकीपर हैं। मिस्टर कूल, ग्राउंड पर उनकी प्रभावशाली मौजूदगी से मुझे प्यार है। बैटिंग करते हुए वो बेहद शांत और संतुलित रहते हैं। विकेट के पीछे भी वह बेहद तेज हैं। अपने खास स्टाइल के साथ वह इस खेल के एक बेहतरीन एंबेसडर हैं।'



अफगानिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि धोनी बेहद कूल हैं। मैं उनका फैन हूं। धोनी का फैन पूरा विश्व है। धोनी के छक्कों की दीवानी पूरी दुनिया है और एमएस का 2011 के फाइनल वाला छक्का हर दिल पर अब तक छपा है और तब तक छपा रहेगा, जब तक क्रिकेट खेला जाता रहेगा।

