ICC की साल की आखिरी टेस्ट रैंकिंग में विराट नंबर एक, बल्लेबाजी-गेंदबाजी दोनों में छाए भारतीय खिलाड़ी

हालांकि बल्लेबाजों की टॉप-3 रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है और विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन क्रमशः पहले-दूसरे और तीसरे पायदान पर बरकरार हैं। वहीं शानदार फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने एक और स्थान के फायदे के साथ अब चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा एक स्थान के नुकसान के साथ अब पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं।



टॉप-10 की लिस्ट में दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने नई एंट्री मारी है। इंग्लैंड के खिलाफ 95 रनों की मैच जिताऊ पारी के बाद उन्हें आठ स्थान का फायदा हुआ है और वे अब दसवें स्थान पर काबिज हो गए हैं। टॉप-10 की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया और भारत के तीन-तीन बल्लेबाज शामिल हैं।

🚨 RANKINGS UPDATE 🚨



With his enterprising 95 against 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Quinton de Kock not only set up 🇿🇦's win, but also shot into the top 🔟 of the @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batsmen! pic.twitter.com/oY5l7TuU7p