{"_id":"61b7c2d2a4ed28668a399cc3","slug":"icc-best-player-of-the-month-warner-was-selected-as-the-best-player-by-icc-leaving-behind-abid-and-southee","type":"story","status":"publish","title_hn":"ICC Best Player of The Month: वार्नर चुने गए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, आबिद और साउदी को पीछे छोड़ा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

ICC Best Player of The Month: वार्नर चुने गए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, आबिद और साउदी को पीछे छोड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 14 Dec 2021 03:32 AM IST

सार ऑस्ट्रेलिया को पहली बार टी20 विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को आईसीसी ने नवंबर महीने का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है।

ऑस्ट्रेलिया को पहली बार टी20 विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को आईसीसी ने नवंबर महीने का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। महिला वर्ग में यह सम्मान वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हीली मैथ्यूज को मिला है।



वॉर्नर को पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी से कड़ी टक्कर मिली। दूसरी ओर मैथ्यूज को वनडे में ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। मैथ्यूज ने पाकिस्तान की बाएं हाथ की स्पिनर अनम अमीन और बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर को पीछे छोड़ा।